Умерла американская актриса Клорис Личмен

Умерла американская актриса Клорис Личмен
Клорис Личмен родилась 30 апреля 1926 года в городе Де-Мойн, штат Айова. Фото: Wikipedia

Во вторник, 26 января, в штате Калифорния возрасте 94 лет умерла известная американская актриса Клорис Личмен. Она ушла из жизни, находясь у себя дома в городе Энсинитас.

Трагическую новость сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на представителя лауреатки «Оскара». О причинах смерти актрисы информации пока нет. Напомним, что Клорис Личмен родилась 30 апреля 1926 года в городе Де-Мойн, штат Айова. Она завоевала победу на конкурсе красоты и переехала в Нью-Йорк, где и начала свой актерский путь.

Клорис Личмен дебютировала на Бродвее в 1950 году в пьесе «Вернись назад, маленький Шеба». Артистка также была удостоена премий «Оскар» и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в картине «Последний киносеанс». Личмен известна и по ролям в таких фильмах, как «Молодой Франкенштейн», «Испанский английский», «Страх высоты» и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти известного спортивного комментатора из Петербурга Эрнеста Серебренникова.

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