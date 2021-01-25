Умер петербургский спортивный комментатор Эрнест Серебренников

Умер петербургский спортивный комментатор Эрнест Серебренников
Не стало Эрнеста Серебренникова. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Ушел из жизни петербургский тележурналист и спортивный комментатор Эрнест Серебренников. Он скончался на 85 году жизни.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту. Смерти Серебренникова предшествовала болезнь, однако подробности не разглашаются.

Отметим, что Эрнест Серебренников всю свою жизнь посвятил журналистике. Кроме того, он стал первым режиссером спортивных трансляций на ленинградском телевидении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского.

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