ПАСЕ продлила полномочия российской делегации на зимней сессии

ПАСЕ продлила полномочия российской делегации на зимней сессии
ПАСЕ продлила полномочия России в организации. Фото: Wikipedia

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) продлили путем голосования полномочия российской делегации на зимней сессии. «За» проголосовали 107 специалистов, а против – 36. Кроме этого, воздержались от выбора 24 человека.

Как сообщает РИА Новости, теперь согласно резолюции «ассамблея постанавливает ратифицировать полномочия членов российской делегации».

Напомним, что зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге. В ходе нее будет избран председатель и судья Европейского суда по правам человека. Также планируется обсудить применение вакцин для профилактики от коронавирусной инфекции.

До этого члены ПАСЕ последний раз очно собирались в январе 2020 года. Все остальные сессии отменялись из-за коронавирусной пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин провел первый телефонный разговор с Байденом.

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ПАСЕ продлила полномочия российской делегации на зимней сессии
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