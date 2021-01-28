Депутат ЗакСа Амосов заявил об улучшении самочувствия после заболевания Covid-19

Депутат ЗакСа Амосов заявил об улучшении самочувствия после заболевания Covid-19
Амосов не отчаивается. Фото: Facebook/ Михаил Амосов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Он рассказал об улучшении самочувствия после поражения легких на 40%.

Своими впечатлениями парламентарий поделился на официальной странице в Facebook. Он заявил, что его самочувствие позволяет ему самостоятельно дышать без кислородной маски, а прием препаратов и ходьба по палате дали свою положительную динамику.

«Дышать теперь буду самостоятельно, сатурация держится в пределах нормы. Несмотря на то, что результат теста еще положительный, врачи уверены, что худшее позади», – написал Амосов.

Кроме этого, политик заключил, что возможно его выпишут уже в следующий понедельник.

Также он поблагодарил тех, кто его поддерживает и добавил, что его жена смогла успешна переболеть коронавирусом и уже получила отрицательный тест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат ЗакСа Амосов рассказал о поражении 40% легких из-за коронавируса.

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Депутат ЗакСа Амосов заявил об улучшении самочувствия после заболевания Covid-19