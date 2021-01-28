Попова рассказала, что люди смогут отказаться от масок уже в 2021 году

Попова рассказала, что люди смогут отказаться от масок уже в 2021 году
Анна Попова дала прогноз по ношению масок. Фото: Pixabay

Масочные ограничения могут закончиться уже в этом году. В общественных местах можно будет ходить без медицинской защиты, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она заявила в четверг, 28 января, в интервью Первому каналу. По словам главы ведомства, на ситуацию может повлиять вакцинация.

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», – пояснила эксперт.

Кроме этого, она добавила, что снижение заболеваемости предполагалось. Также она заявила, что коронавирус должен иметь сезонный характер, так как относится к респираторным инфекциям.

По словам главы Роспотребнадзора, антитела к коронавирусу выработались у 20-25% россиян. Однако вакцинация нужна всем, кто еще не переболел инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог спрогнозировал сроки снятия коронавирусных ограничений в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова борьба с инфекцией масочный режим Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Организаторы ЕВРО в Петербурге планируют провести турнир со зрителями
Комитет по транспорту Петербурга появился в Telegram
Попова рассказала, что люди смогут отказаться от масок уже в 2021 году
В Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов у ручья Горский
Мясников и Соловьев VS Шишлов и Вишневский: схлестнулись из-за ...
Комик Руслан Белый устроил стендап у гроба юмориста Александра Шаляпина
В Петербурге на микрозаймы для общепита и туризма выделят 353 млн рублей
У станции «Международная» из-за прорыва трубы образовалась пробка и облако пара