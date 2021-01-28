Попова рассказала, что люди смогут отказаться от масок уже в 2021 году

Масочные ограничения могут закончиться уже в этом году. В общественных местах можно будет ходить без медицинской защиты, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом она заявила в четверг, 28 января, в интервью Первому каналу. По словам главы ведомства, на ситуацию может повлиять вакцинация.

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», – пояснила эксперт.

Кроме этого, она добавила, что снижение заболеваемости предполагалось. Также она заявила, что коронавирус должен иметь сезонный характер, так как относится к респираторным инфекциям.

По словам главы Роспотребнадзора, антитела к коронавирусу выработались у 20-25% россиян. Однако вакцинация нужна всем, кто еще не переболел инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог спрогнозировал сроки снятия коронавирусных ограничений в России.