В Петербурге на коронавирус проверили более 29 тысяч человек

В Северной столице продолжается ежедневное тестирование местных жителей на коронавирус. За последние сутки обследование прошли 29385 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Петербурге обработали 3420 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о коронавирусе.

С октября прошлого года петербургские волонтеры выполнили почти 4639 тысяч заявок от горожан. Для получения помощи волонтеров необходимо оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1183 петербургских волонтера

С начала октября 152382 человека получили гуманитарную помощь.

С начала пандемии в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне, прибывающие в Финляндию, проходят тесты на коронавирус. Однако более половины пассажиров отказываются это делать. При этом сам анализ делается бесплатно.