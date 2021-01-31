В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23 093 человека

Петербуржцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки медики проверили 23 093 жителя.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 2 963 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Также с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 220 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1060 человек. Выполнили 4 719 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург полностью готов к старту массовой иммунизации населения. ТАкое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.