Число пунктов вакцинации от COVID в Петербурге увеличилось до 99

Количество пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции в Северной столице выросло до 99.
Параллельно с увеличением количества пунктов ведется организационная работа по увеличению пропускной способности каждого из них. Об этом сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению новой болезни в городе.
По последним данным, от COVID-19 привились уже 61 894 петербуржцев, из которых 11 150 полностью закончили цикл вакцинации.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Петербург 1 февраля.