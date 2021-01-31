Число пунктов вакцинации от COVID в Петербурге увеличилось до 99

Число пунктов вакцинации от COVID в Петербурге увеличилось до 99
В Петербурге появилась возможность записаться на прививку через колл-центры. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Количество пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции в Северной столице выросло до 99.

Параллельно с увеличением количества пунктов ведется организационная работа по увеличению пропускной способности каждого из них. Об этом сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению новой болезни в городе.

По последним данным, от COVID-19 привились уже 61 894 петербуржцев, из которых 11 150 полностью закончили цикл вакцинации.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Петербург 1 февраля.

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