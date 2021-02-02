В США число привившихся от COVID-19 превысило число заболевших

В США количество привившихся от коронавируса превысило число зараженных. Фото: unsplash

В США количество привившихся от коронавируса превысило число зараженных. Фото: unsplash

Число жителей Соединенных Штатов, принявших участие в массовой вакцинации от коронавируса, превысило количество тех, кто заразился инфекцией.

Как сообщает Bloomberg Vaccine Tracker, одну или обе дозы антиковидной вакцины получили более 26,5 млн американцев, согласно последним данным. При этом за все месяцы коронавирусной пандемии в Америке зарегистрировано порядка 26,2, млн случаев.

Также издание пишет, что среднее количество выявленных случаев заболевания за неделю снижалось почти с каждым днем с момента достижения максимальных значений 8 января.

По данным Bloomberg, полностью привились от коронавируса 1,8% населения США. Ежедневно в стране делают порядка 1,3 млн прививок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество больных COVID-19, но увеличилось число госпитализаций.