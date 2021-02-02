Коронавирус унес жизни еще 65 жителей Петербурга

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых смертельных исходах от коронавирусной инфекции в Петербурге.

Согласно данным на 2 февраля, за последние сутки в Петербурге зарегистрировали смерти 65 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. В общей сложности, за все месяцы пандемии жертвами ковида в Северной столице стал 9851 человек.

Кроме того, за минувшие сутки врачи сняли диагноз COVID-19 1924 пациентам, которые выздоровели и сдали два отрицательных теста подряд. Всего с начала пандемии в городе на Неве поправились 233 683 пациентов.

Также за последние сутки в Петербурге нашли 1484 новых случая заражения. Общее число заболевших в городе превысило 337,4 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снизилось количество больных COVID-19, но увеличилось число госпитализаций.