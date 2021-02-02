В центре Петербурга снова много полиции, ограждения и пробки: что происходит?

В центре Петербурга снова много полиции, ограждения и пробки: что происходит?
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb

Во вторник, 2 февраля, центр Петербурга оказался вновь перекрыт металлическими ограждениями. Кроме того, на Невском проспекте, Дворцовой площади и рядом с Марсовым полем усилили количество полицейских.

Корреспондент gazeta.spb.ru, оказавшийся в центре города, поделился фотографиями буквально оцепленных оранжевыми заборами улиц Северной столицы. Точная причина такой обстановки неизвестна, но возможно это связано с судебным заседанием по делу Алексея Навального, которое проходит прямо сейчас в Мосгорсуде.

Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb

В ходе слушания рассматривается требование ФСИН изменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный в связи с многочисленными нарушениями политиком общественного порядка и неявкой в инспекцию, как это необходимо по условиям отбывания наказания.

Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb
Металлические заграждения и много полиции в центре Петербурга 2 февраля. Фото: Gazeta.SPb

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обстановка возле здания суда в Москве куда более накаленная, чем в Петербурге.

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