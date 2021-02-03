Назван необычный предмет, привезенный Байденом в Белый дом

Президент установил в резиденции детскую кроватку.

Президент США Джо Байден, занявший свой пост несколько недель назад, привез в Белый дом необычный предмет. Теперь на верхнем этаже резиденции стоит детская кроватка. Об этом сообщает The Independent.

Известно, что кроватка нужна для младшего внука политика – Бо Байдена-младшего. Его отцом является сын американского лидера Хантер Байден. Также уточняется, что президент США убрал из Овального кабинета кнопку для заказа диетической колы – ее установил экс-президент Америки Дональд Трамп.

Также в кабинете в Белом доме появился бронзовый бюст Сесара Чавеса, портрет политика и мыслителя Бенджамина Франклина и чашка с блюдцем для чая или кофе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден в разговоре с Путиным призвал освободить Навального.