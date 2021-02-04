Эксперт рассказала, открытия каких стран стоит ждать жителям Петербурга в ближайшие месяцы

Ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова озвучила свой прогноз по открытию границ для путешественников из Северной столицы.

По мнению специалиста, в ближайшие месяцы петербургским туристам станут доступны Греция, Китай, Кипр, Тайланд и Вьетнам. Эксперт считает, что скорость открытия границ будет зависеть от влияния сферы туризма на экономику каждого отдельно взятого государства. В частности, поэтому приняли решение о возобновлении международного авиасообщения Мальдивы, Сейшелы и Объединенные Арабские Эмираты.

Европа, однако, по-прежнему «остается под большим вопросом», отмечает Морозова. Наименее пострадавшие от пандемии страны ЕС, в лучшем случае, к середине летнего сезона согласятся принимать туристов. Эксперт также добавила, что в новых реалиях нужно обязательно оформлять медстраховку, отправляясь в путешествие, и не удивляться возмножному введению обязательных «ковидных паспортов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туристы смогут летать в Египет из регионов.