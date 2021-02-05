Больше пунктов вакцинации и возобновление планового приема пациентов в больницах: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Три больницы Петербурга возвращаются к привычному режиму работы, в городе откроются еще несколько пунктов вакцинации, отменен ряд ограничений, детей в стационары стало попадать меньше: Gazeta.SPb публикует последние данные по коронавирусу в нашем городе.

Суточная статистика

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 1463 человека, 38 умерли. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

Плановый прием пациентов

Некоторые стационары Северной столицы возвращаются к привычному формату работы. С понедельника, 8 февраля, планово принимать пациентов начнут городская Мариинская больница, хирургический корпус Детской городской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова и нейрохирургический институт имени профессора Поленова.

Напомним, что сейчас в Петербурге помощь больным с Covid-19 и пневмониями оказывают 17 городских и 8 федеральных стационаров.

Вакцинация

Увеличивается мощность городских пунктов вакцинации от коронавируса. Открыты уже 99, часть из которых — в частных клиниках. К 10 февраля это количество вырастет до 120, сообщил губернатор Александр Беглов. Сейчас прививку могут делать до 200 человек в день. К концу этого месяца в Петербург привезут 310 тысяч комплектов доз вакцины.

Ограничения

С 30 января в Петербурге, согласно изменениям в постановление городского правительства, отменен ряд ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавируса. Так, все предприятия общественного питания, включая те, что расположены в торговых центрах, но за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, теперь могут работать не до 23:00, как было до этого, а круглосуточно. Кинотеатрам, театрам, концертным площадкам и стадионам разрешено заполнять зрительское пространство не на четверть, а наполовину. Количество посетителей спортивных мероприятий не должно превышать 15 тысяч человек. Наконец могут открыться океанариумы, аквапарки и зоопарк, а также театры, музеи, выставки и ледовые катки в торговых центрах.

Однако часть запретов все еще в силе. В театры и цирки не могут ходить группы детей до 16 лет. Массовые мероприятия численностью более 50 человек до сих пор нельзя проводить без согласования с властями. В общественных местах нужно находиться в масках и перчатках.

Ограничительные меры изменились и в соседней Ленобласти. Строгих ограничений больше не нужно придерживаться жителям районов, входящих в «зеленую» зону. Подробнее — в материале Gazeta.SPb.

Эпидемиологическая ситуация

Об улучшении эпидемиологической ситуации в Северной столице свидетельствует уменьшение количества детей с коронавирусом, попадающих в больницы. Таких по сравнению с декабрем стало на 60% меньше, сообщает межведомственный городской координационный совет по борьбе с эпидемией.