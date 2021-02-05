На коронавирус обследовали еще 26 тысяч жителей Петербурга

В Санкт-Петербурге продолжают вести статистику ежедневных обследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты на COVID-19 сдали 25 942 человека.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. По утренним данным оперштаба по борьбе с ковидом, за сутки жители города 4650 раз обратились в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября в городе на Неве работают волонтеры, которые помогают находящимся на самоизоляции горожанам. За это время аккредитацию получили 1275 петербуржцев. Они выполнили 4895 заявок, которые нуждающиеся могут оставить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени пожилые, одинокие люди и многодетные семьи могут получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы доставили 163 775 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусная пандемия продолжает снижаться в Петербурге.