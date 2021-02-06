В Росси за сутки зафиксировали 16 627 случаев коронавируса

В России уже пятый день подряд выявляют менее 17 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зафиксировано в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Как сообщили на портале «СтопКоронавирус.РФ», с начала пандемии в стране новую болезнь обнаружили почти у 4 млн человек.

У 1 810 ковид-пациентов, то есть 10,9 %, болезнь протекает бессимптомно. Также за минувшие сутки в России выздоровели от коронавируса 22 831 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о снижении темпов распространения коронавируса в мире. Специалисты отметили, что вакцинация не отменяет необходимости соблюдать «антиковидные» требования.