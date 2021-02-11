На съезде с Литейного моста иномарка «подрезала» трамвай и спровоцировала пробку

На съезде с Литейного моста иномарка «подрезала» трамвай и спровоцировала пробку
Трамвай "подрезала" иномарка на съезде с Литейного моста. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В четверг, 11 февраля, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

В результате аварии образовался затор. Движение затруднено от Литейного моста до Боткинской улицы.

По словам очевидцев, трамвай «подрезала» иномарка, из-за чего электротранспорт перегородил все полосы после съезда с Литейного моста в сторону Лесного проспекта.

«Трамвай перекрыл все полосы после съезда с Литейного моста в сторону Лесного проспекта. Все просачиваются по одному, пробка приличная», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информация о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 9 февраля произошла автомобильная авария, в которой погиб водитель «Шевроле». Машина на полной скорости влетела во встречный грузовик.

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