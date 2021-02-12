Утром Строительные леса вспыхнули на Светлановском проспекте

Утром в пятницу, 12 февраля, спасатели тушили пожар на стройке жилого дома в Выборгском районе Петербурга. Там загорелись строительный леса.

Огонь охватил строительные леса на площади 150 кв. метров. Конструкция установлена у дома 11 по Светлановскому проспекту, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 5:18. Справиться с огнем удалось к 6:33 утра. Ранг пожара снижен до первого номера.

К ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 26 спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около 00:22. Сотрудники оперативно прибыли к месту происшествия на двух спецмашинах.