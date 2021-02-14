Третьяк прокомментировал игру России на этапе Еврохоккейтура

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру российской сборной на шведском этапе Евротура.

Сборная России одержала три победы из трех. Владислав Третьяк отметил, что доволен таким результатом.

«Каждая победа в Швеции — это победа сборной России. Каждый этап Евротура — это этап подготовки к чемпионату мира. Важно, что ребята бьются и показывают хороший хоккей», — цитирует его РИА «Новости».

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в заключительном матче шведского этапа Евротура. Таким образом, Россия стала победителем Евротура, обыграв команду Чехии в матче 3-го тура Шведских хоккейных игр. Матч закончился со счетом 7:4 в пользу сборной России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России по хоккею сегодня, 11 февраля, сыграла против команды Финляндии в рамках третьего этапа Евротура – Шведских хоккейных игр. Встречала закончилась победой россиян со счетом 3:2.