Путин хочет продления программы льготной ипотеки до 2024 года

Он поручил представить предложения по данному вопросу.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до 2024 года. Он хочет услышать мнения по данному вопросу от правительства и Центробанка до конца марта. Об этом пишет ТАСС.

Политик также допустил, что можно снизить ставки по кредиту для семей, в которых воспитывается от двух детей. Напоминаем, что эксперты считают, что программу нужно постепенно сворачивать, так как наблюдается рост цен и недостаточное количество предложений на рынке недвижимости.

Программу льготной ипотеки ввели в апреле 2020 года. До конца года предложением воспользовались тысячи россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы скупают недвижимость, автомобили и бытовую технику. На высокий спрос могла повлиять пандемия коронавируса и ослабление рубля.