Россиянам назвали сумму вклада, позволяющую жить на проценты

На банковском счету должно лежать не менее 26 млн рублей, чтобы жить на проценты.Фото: pixabay

На банковском счету должно лежать не менее 26 млн рублей, чтобы жить на проценты.Фото: pixabay

Финансист назвал сумму на банковском счету, которая позволит семье человек жить на проценты.

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора по работа с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Ревенко, в среднем семья из четырех человек может прожить на 100 тысяч рублей в месяц. Для того, чтобы со вклада капали такие проценты, на банковском счету должно лежать не менее 26 млн рублей.

По словам эксперта, такая цифра связана со снижением ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25%. Средняя доходность по вкладу на текущий год составила 4,5%.

При этом в Москве семье требуется для жизни порядка 150-200 тысяч рублей, для этого на кладе должно лежать 45-50 млн рублей.

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