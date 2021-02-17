В Приозерске со стрельбой задержали жителя Карелии на Chevrolet Niva

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали водителя-нарушителя, который пытался скрыться на отечественном внедорожнике. При этом он находился в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент произошел в ночь на 16 февраля, у дома №35 на улице Маяковского в Приозерске. Наряд ГИБДД попытался остановить автомобиль Chevrolet Niva после нарушения водителем ПДД.

Но мужчина проигнорировал требование полиции. Началась погоня. В ходе преследования на 128 километре трассы «А-121» нарушитель протаранил служебный автомобиль «УАЗ Патриот» и поехал дальше.

Полицейские выстрелили один раз вверх. В поселке Бурнево автомобиль нарушителя удалось остановить. Нарушителя задержали.

Им оказался 33-летний неработающий житель республики Карелия с признаками наркотического опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погоня начались на Невском проспекте. В районе Тучкова моста для остановки автомобиля было предпринято табельное оружие Остановить лихача получилось только в районе станции метро «Спортивная».