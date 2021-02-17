Госпитализированный с коронавирусом Соломин рассказал о своем самочувствии

Госпитализированный с коронавирусом Соломин рассказал о своем самочувствии
Юрий Соломин заразился коронавирусом. Фото: сайт Малого театра

Народный артист СССР, режиссер Юрий Соломин рассказал о своем самочувствии.

«Не волнуйтесь за меня, чувствую себя хорошо. Но подробности узнавайте в Малом театре. Там все про меня расскажут», — цитирует его сайт kp.ru.

Напомним, Юрий Соломин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно накануне. Его госпитализировали в больницу. Сообщается, что 85-летний актер получил положительный результат теста на COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Алису Фрейндлих выписали из больницы после коронавируса. По словам врачей, Алисе Фрейндлих нужно восстанавливаться после болезни. Курс реабилитации она пройдет дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус юрий соломин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работающим с коронавирусом медикам Петербурга пообещали новые выплаты в 2021 году
В Петербурге за сутки выпало более 10 сантиметров осадков
В Петербурге создали «памятник шаверме» в центре города
Трое детей по неизвестной причине потеряли сознание в одной из школ Благовещенска
Гранитный фасад и 20 казематов отреставрируют в Петропавловской крепости
Петербург получил 764 млн рублей на выкуп детских садов в Шушарах и Каменке
Оборот петербургских кафе и ресторанов показал максимальное снижение за 10 лет
Госпитализированный с коронавирусом Соломин рассказал о своем самочувствии