За прошедший год преступность в Петербурге выросла на 26%

За прошедший год преступность в Петербурге выросла на 26%
На фоне роста преступности выросли и показатели раскрываемости. Фото: pixabay.com

В прошлом году в Петербурге зарегистрировали 61 тыс. 309 преступлений. Это на 26,1% больше, чем годом ранее. Подробности рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу.

Число тяжких и особо тяжких преступлений с 2019 года выросло на 36,8%. Общее их количество составило 22 тыс. 917.

В прошлом году в городе было совершено 149 убийств, что на 10 больше, чем годом ранее.

На фоне роста преступности выросли и показатели раскрываемости. Показатель раскрываемости убийств вырос на 1,9% и составил 95,8%, изнасилований — на 0,6% и составил 97,6%.

По итогам прошлого года в Северной столице раскрыто 2 тыс.910 преступлений, из которых 1 тыс. 126 — тяжкие и особо тяжкие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице суд принял решение по делу об убийстве в июле 2019 года. Ранее судимый мужчина за контрабанду наркотиков признан виновным в совершении преступления. Судье хватило доказательств для того, чтобы признать мужчину виновным в убийстве с кражей денег.

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