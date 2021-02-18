В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 18 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Софийскую улицу, проспекты Косыгина, Металлистов и Медиков, Дворцовую набережную, Приморский парк Победы, набережную реки Фонтанки и 26-27 линии В.О.

Также спецтехника замечена на Смольной набережной, проспекте Энтузиастов, мосту Александра Невского, набережной реки Фонтанки, улице Маршала Захарова и Московском шоссе.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.