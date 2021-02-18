«Чувствую себя стариком». Пригожин пожаловался на последствия коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, какие последствия коронавируса его до сих пор мучают.

В частности, продюсер признался, что еще чувствует слабость.

«Кашель, не могу подниматься сам на второй этаж, чувствую себя стариком», — цитирует его «Стархит».

По его словам, он многое переосмыслил за время болезни.

«Я не мог пошевелиться, был полностью обездвижен», — рассказал Пригожин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время рабочей поездки в Дубай продюсер подхватил новую болезнь, которая протекала очень тяжело. Вскоре Пригожин начал задыхаться, из-за чего врачи подключали его к кислороду. Болезнь развивалась «по самому плохому сценарию», но благодаря врачам продюсер выжил.