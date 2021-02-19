Британский штамм обходит Россию стороной, готовят третью вакцину: последнее о COVID-19

До России пока не добрался новый штамм коронавируса, в стране вводят новые правила госпитализации пациентов с инфекцией и готовят к регистрации третью вакцину, — Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19 за сутки.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не распространен британский штамм коронавируса. При этом она уточнила: для предотвращения этого делают все возможное – специалисты внимательно следят за теми, кто возвращается из заграничных поездок. Она также добавила, что обе зарегистрированные в стране вакцины доказали свою эффективность против британского штамма.

К слову, в стране к регистрации готовят и третью вакцину. Она была создана в Центре имени Чумакова. Ожидается, что одобрение она получит уже в феврале этого года.

Уже зарегистрированную вакцину Россия продолжает предлагать другим странам. Так, поставка препарата стала одной из центральных тем телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Между тем, в Норвегии уже обнаружили новый штамм коронавируса. Он получил название В.1.525. Эксперты полагают, что он может оказаться более заразным, чем обычный. При этом новый штамм имеет общие черты с британским и южноафриканским вариантами.

В России же пока решили изменить правила госпитализации зараженных коронавирусом. По мнению специалистов, в больницы должны попадать граждане, находящиеся в группе риска. Такие пациенты чаще всего переносят болезнь в тяжелой форме, среди них фиксируют и высокий процент летального исхода.

Несмотря на то, что коронавирус в стране идет пока на спад, глава Роспотребнадзора Анна Попова заметила, что вероятность заразиться коронавирусом все еще высока.