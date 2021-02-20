Госдеп США не предложил новых санкций по трубопроводу «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Госдеп США не предложил новых санкций по газопроводу «Северный поток — 2» в докладе Конгрессу страны. Об этом сообщает Bloomberg.

В докладе говорится о нарушении санкций США трубоукладчиком «Фортуна» и его владельцем «КВТ-РУС». Эти суда уже находятся под санкциями.

Каких-либо новых санкций против европейских судов, которые строят «Северный поток-2», ведомство не предложило.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.