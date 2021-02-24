Сербский актер Бикович получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин предоставил популярному сербскому актеру Милошу Биковичу российское гражданство.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Данные об указе российского лидера появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», – говорится в сообщении.

Кроме этого, получение нового паспорта прокомментировал и сам актер в своем Instagram-аккаунте. Он назвал себя счастливым, так как давно уже участвует в активной жизни российского общества.

«Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!», – написал Милош Бикович.

Напомним, что актер получил известность после съемок в таких работах, как «Холоп», «Отель Белград» и «Духless 2».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер Милош Бикович поразил Собчак отношением к сексу.