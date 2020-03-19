Актер Милош Бикович поразил Собчак отношением к сексу

Актер признался, что ведет работу над собой. Фото: https://www.instagram.com/bikovic/

Актер признался, что ведет работу над собой. Фото: https://www.instagram.com/bikovic/

Он заявил, что не признает секса без любви.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем актер Милош Бикович рассказал в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала. Он, рассуждая на тему секса, заявил, что ложиться с девушками в постель только по любви. Остальные соития он считает грехом и призывает фанатов бороться с плотскими утехами.

Собчак отметила, что не ожидала такого услышать от Милоша, чей образ далек от идеального. Она напомнила, какие слухи ходят об актере. Звезда согласился с телеведущей, но заверил ее, что давно поменялся и работает над собой – занимается духовными практиками, чтобы сдерживать себя и свои порывы.

Милош подчеркнул, что никого не осуждает, а просто дает советы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда «Холопа» Милош Бикович представит в Петербурге новый фильм.