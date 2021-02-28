Турция приступила к разработке собственной ракеты для миссии на Луну в 2023 году

Турция намерена попасть в “высшую лигу в космической сфере” в ближайшие годы. Фото: pixabay

Турция намерена попасть в “высшую лигу в космической сфере” в ближайшие годы. Фото: pixabay

Турция планирует в 2023 году доставить на Луну беспилотный исследовательский аппарат с помощью ракеты, которую разрабатывают местные специалисты.

Об этом в воскресенье, 28 февраля, заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. По его словам, лунная миссия будет реализована в два этапа. Так, в рамках первой части программы в 2023 году турецкая ракета доставит на спутник космический корабль. Второй этап намечен на 2028 год, однако его подробности глава ведомства раскрывать не стал.

При этом первый запуск, как отмечает Варанк, будет осуществлен в сотрудничестве с международными компаниями. Национальная космическая программа Турции, представленная президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 февраля, призвана вывести страну в “высшую лигу в космической сфере”, — подчеркнул министр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как выглядит ночной Петербург с платформы Международной космической станции.