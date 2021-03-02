В Петербурге назвали дату установки памятника медикам, умершим от COVID-19

В Петербурге назвали дату установки памятника медикам, умершим от COVID-19
Скульптура "Печальный ангел" появится на набережной реки Карповки. Фото: скриншот «Стена памяти»

На Петроградской стороне на днях появится памятник «Печальный ангел на Карповке» в память о медицинских работниках, умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается в группе «Стена памяти» в соцсети Facebook. Скульптуру установят на набережной реки Карповки. Торжественная церемония открытия запланирована на полдень четверга, 4 марта. Изначально планировалось, что памятник установят до конца 2020 года. Таким образом хотят увековечить подвиг всех медицинских работников, которые скончались во время пандемии.

Бронзовый памятник высотой в 79 сантиметров создал скульптор Роман Шустров. В мае он умер от последствий коронавируса в Мариинской больнице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки появились картонные ангел и медсестра.

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