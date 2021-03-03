Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет

Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет
Комментатор Юрий Розанов долгое время болел раком. Фото: скриншот Instagram

В России скончался известный спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

Об этом стало известно в среду, 3 марта. О смерти Розанова сообщил журналист телекомментатор Василий Уткин.

«Не стало Юры Розанова. Горе», — написал Уткин в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Напомним, в начале 2019 года стало известно, что у Розанова обнаружили рак. С мая по ноябрь того года он не выходил в телеэфир из-за болезни. Летом прошлого года он сообщал, что прошел курс химиотерапии и ему стало лучше.

Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году его наградили премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

Он работал на спортивных каналах ВГТРК и «Матч ТВ», а также на радио «Спорт». Он стал одним из комментаторов русских версий футбольных симуляторов FIFA.

смерть спортивный комментатор юрий розанов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый корпус Первого меда имени Павлова в Петербурге построят в 2022 году
Роспотребнадзор напоминает об обязательной дезинфекции жилых помещений во ...
Пять автомобилей устроили массовое ДТП на КАД перед Дачным проспектом
Американские санкции из-за Навального «ударили» по химикам Петербурга
Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет
В Петербурге задержали мужчину, который зарезал сожительницу в день её рождения
«Ласточки» будут чаще ходить до Выборга в праздники
В Петербурге открыли памятник медикам, погибшим в пандемию COVID-19