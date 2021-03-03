Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет

В России скончался известный спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

Об этом стало известно в среду, 3 марта. О смерти Розанова сообщил журналист телекомментатор Василий Уткин.

«Не стало Юры Розанова. Горе», — написал Уткин в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Напомним, в начале 2019 года стало известно, что у Розанова обнаружили рак. С мая по ноябрь того года он не выходил в телеэфир из-за болезни. Летом прошлого года он сообщал, что прошел курс химиотерапии и ему стало лучше.

Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году его наградили премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

Он работал на спортивных каналах ВГТРК и «Матч ТВ», а также на радио «Спорт». Он стал одним из комментаторов русских версий футбольных симуляторов FIFA.