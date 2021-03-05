Лукашенко рассказал о своем «дворце» в белорусской деревне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его «дворец», который пытается найти оппозиция, — это небольшой материнский дом в деревне. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Если кто-то найдёт дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Вы тоже принимаете участие. Я вам публично об этом говорю. <…> У меня есть дворец. По-моему, семь на восемь [квадратных метров] домик, где я вырос с матерью. Всё. Всё остальное принадлежит государству», — заявил Лукашенко на встрече с работниками мотовелозавода.

Он отметил, что такие заявления делаются извне, чтобы подорвать, «раскачать» обстановку в стране. Президент Белоруссии добавил, что готов лично показать свою недвижимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия, при которых он сможет уйти из власти. Глава государства заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что его уход с поста президента произойдет только при условии сохранения мира и порядка.