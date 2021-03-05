В Смольном рассказали, сколько в Петербурге осталось пациентов на ИВЛ

За последнюю неделю в Петербурге незначительно выросла доля пациентов в стационарах. Фото: Baltphoto

За последнюю неделю в Петербурге незначительно выросла доля пациентов в стационарах. Фото: Baltphoto

В Петербурге на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на данный момент находится 201 пациент, что в два с лишним раза меньше декабрьского максимума: 28 декабря прошлого года на ИВЛ было 432 пациента.

Об этом сообщается в отчете координационного совета заявили, что вторая волна эпидемии коронавируса в городе стихает, но медленно и нестабильно.

За последнюю неделю в Петербурге незначительно выросла доля пациентов в стационарах. При этом доля амбулаторных активных больных снизилась на 18 процентов.

Всего в Северной столице вакцинировано 274 018 человек, из которых 137 751 прошли полный цикл вакцинации. В поликлиниках остаются неизрасходованными 74 524 комплекта вакцины.

Сейчас в городе развернуто 6924 койки для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями. Свободно 1705 коек (24,6 процентов).

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 371988 случаев заражения коронавируса. Скончались 11274 человека. Выздоровело 310751 человек. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 23520 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которым в городе продлевается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.