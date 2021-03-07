Россиянам объяснили, как повысить размер будущей пенсии

За каждый год трудового стажа обычно начисляется один коэффициент. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

За каждый год трудового стажа обычно начисляется один коэффициент. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Понимание механизма формирования пенсий поможет россиянам повысить размер будущих выплат. Об этом рассказал экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов.

По его словам, в первую очередь, величина пенсии зависит от размера фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в Пенсионном фонде, а также средств в системе обязательной накопительной системы.

Специалист отметил в беседе с «Российской газетой», что к фиксированной части прибавляется страховая пенсия. И добавил, что у каждого она своя.

Количество коэффициентов, в частности, зависит от размера заработка: чем он выше, тем их больше. Также существует способ повысить коэффициенты. Сафонов объяснил, что для этого необходимо продолжать работать по достижению пенсионного возраста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о новом повышении пенсионного возраста в России.