В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры

В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры
Могилу Бандеры облили неизвестным веществом. Фото: скриншот Twitter

Неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры, расположенную в немецком Мюнхене, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат написал в Twitter, что в Мюнхене произошел «дерзкий акт вандализма» на могиле Бандеры. Он заявил, что злоумышленники облили надгробие неизвестным веществом. Мельник также призвал местную полицию поскорее найти и наказать виновных.

На опубликованных в сети снимках видны красные канистры, испачканные веществом темного цвета. Они лежат на могиле Бандеры.

Степан Бандера в годы Второй мировой войны был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России). Известно, что он причастен к массовому уничтожению поляков, чехов и евреев на оккупированных гитлеровцами территориях. В 1959-м он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Волковского кладбища украли бюст на могиле героя Советского Союза.

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