Почти половина россиянок уверены, что мужчинам проще строить карьеру

Почти половина россиянок, что карьерное развитие проще дается мужчинам. При этом мужчины не уверены в этом – такого мнения придерживаются только 23% из них.

Согласно исследованию, которое провел сервис «Работа.ру», мужчины в шесть раз чаще отмечали, что карьеру легче строить женщинам — 19% ответов против 3% среди женщин».

При этом более половины жителей России считают, что гендерная принадлежность никак не влияет на развитие карьеры. Более трети — 36% — отметили, что мужчинам легче строить карьеру, и только 11% опрошенных сказали то же самое по отношению к женщинам, сообщают РИА «Новости».

Кроме того, выяснилось, что уровень желаемой зарплаты у мужчин и женщин сильно различаются. Так, мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 125 тыс. рублей — на 37% больше, чем средняя желаемая зарплата женщин (91 тыс. рублей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, что половина женщин на руководящих должностях работают больше чем требуется. Они заявили, что делают это ради успеха своей компании. Профессиональное выгорание в условиях кризиса испытали 46% респонденток, еще 34% видели, как выгорали их коллеги.