В Забайкалье сошли с рельсов 23 груженых углем вагона

Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады. Фото: Pixabay

Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады. Фото: Pixabay

На участке железной дороги в Забайкальском крае произошло ЧП. С рельсов сошли 23 вагона с углем.

Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского района. На месте происшествия временно приостановлено движение, туда направили около 250 железнодорожников, спецтехника и аварийно-восстановительные поезда.

Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, угрозы экологической безопасности нет. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Амурской области 25 вагонов сошли с рельс. В результате инцидента никто не пострадал