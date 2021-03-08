В Забайкалье сошли с рельсов 23 груженых углем вагона

На участке железной дороги в Забайкальском крае произошло ЧП. С рельсов сошли 23 вагона с углем.
Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского района. На месте происшествия временно приостановлено движение, туда направили около 250 железнодорожников, спецтехника и аварийно-восстановительные поезда.
Как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги, угрозы экологической безопасности нет. Обошлось без пострадавших.
В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Амурской области 25 вагонов сошли с рельс. В результате инцидента никто не пострадал