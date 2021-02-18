В Амурской области 25 вагонов сошли с рельс

В Амурской области 25 вагонов сошли с рельс
25 вагонов сошли с рельс. Фото: pixabay

В Амурской области с рельс сошла часть вагонов грузового состава с углем. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.

В результате инцидента никто не пострадал. Всего с рельсов сошли 25 вагонов. На месте происшествия временно приостановлено движение, туда направили два аварийно-восстановительных поезда.

Угрозы экологической безопасности нет.

Из-за инцидента задержаны поезда дальнего следования №7, идущего по маршруту Владивосток — Омск, и №12 (Самара — Владивосток). Также с опозданием проследуют пассажирские поезда №326 направления Тында — Хабаровск и №1 сообщением Владивосток — Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажир электропоезда «Луга – Санкт-Петербург» остался без своей борсетки после приезда в город. Полицейским удалось задержать нарушителя. Злоумышленником оказался 34-летний житель региона, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи.

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