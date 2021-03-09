В Петербурге задержали ревнивого поджигателя иномарок

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге автомобилей.

Как полагает следствие, мужчина поджег BMW Х6, Peugeot и Volkswagen Touareg. ЧП произошло в ночь на 4 марта во дворе дома на Ленинском проспекте. Это произошло 4 марта.

Полиция задержала 38-летнего безработного жителя Петербурга. Известно, что мужчина устроил поджог из-за ревности к девушке, которая встречалась с владельцем одной из машин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 57-летний водитель одной коммерческой организации с заявлением о том, что неизвестный совершил хищение его автомобиля ВАЗ-21074 стоимостью 50 тыс. рублей.