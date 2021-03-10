Отец заявил в полицию на молодого парня, переспавшего с его 14-летней дочерью

Отец заявил в полицию на молодого парня, переспавшего с его 14-летней дочерью
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Калининском районе полицейские заподозрили 20-летнего петербуржца в половом сношении со школьницей, не достигшей 16-летнего возраста.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 9 марта в полицию позвонил 46-летний мужчина с проспекта Луначарского. Он заявил, что начиная с октября прошлого года молодой человек неоднократно спал с его 14-летней дочерью.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Информацию об этом передали в районное Следственное управление. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный с гранатой ограбил отделение банка на 2,5 млн рублей. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

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