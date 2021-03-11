Число заражений коронавирусом в мире превысило 177,7 млн

Уже более 117,7 млн человек в мире инфицированы коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным на четверг, 11 марта, в мире Covid-19 подхватили уже 117 745 081 человек, 73 082 092 пациента смогли побороть заболевание. Болезнь унесла жизни 2 613 935 человек.

«Анитрейтинг» стран, наиболее пострадавших от коронавируса, возглавили США: 29 150 068 зараженных, 529 102 погибших. Следом идет Индия (11 262 707 ковид-пациентов, 158 063 погибли), на третьем — Бразилия (11 202 415 зараженных, скончались 268 370 жителей).

Россия находится на четвертом месте списка. За весь период пандемии в стране было выявлено 4 302 726 инфицированных, погибли от COVID-19 88 773 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России на данный момент нет широкого распространения новых мутаций коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.