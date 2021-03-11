Полицейские проводят обыски по делу о присвоении бюджетных 9,5 млн рублей при уборке тротуаров в Петербурге

Оперативники нагрянули с обысками в несколько организаций и места проживания предполагаемых фигурантов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Оперативники нагрянули с обысками в несколько организаций и места проживания предполагаемых фигурантов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проводят серию обысков в рамках уголовного дела о присвоении бюджетных средств, выделенных при контракте на содержание и ремонт дорог.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, в противоправной схеме участвовали должностные лица организаций, занимающихся техническим обслуживанием дорог.

По версии следствия, схему разработал бывший руководитель дорожного предприятия. Он воспользовался своим положением и связями, чтобы заключить фиктивный договор с подрядчиком на механизированную уборку тротуаров. По контракту было выделено 9,5 млн рублей.

Работы не были выполнены в полном объеме, а бюджетные средства были обналичены и распределены между соучастниками.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

Оперативники нагрянули с обысками в несколько организаций и места проживания предполагаемых фигурантов. Изъята крупная сумма денег и документация.

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