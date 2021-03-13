На Дальневосточном остановились трамваи из-за аварии

Общественный транспорт был парализован, так как пути перегородили участники ДТП.
В Невском районе сегодня утром,13 марта, произошла авария, парализовавшая движение трамваем. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Народной. Там прям на путях столкнулись несколько автомобилей, из-за которых не могут проехать трамваи.
Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы обстоятельства инцидента.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сломанный светофор спровоцировал массовое ДТП на Дмитрова. На кадрах видно, что в результате ДТП пострадали как минимум четыре автомобиля. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.