На Дальневосточном остановились трамваи из-за аварии

Кажется, в результате аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, в результате аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Общественный транспорт был парализован, так как пути перегородили участники ДТП.

В Невском районе сегодня утром,13 марта, произошла авария, парализовавшая движение трамваем. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Народной. Там прям на путях столкнулись несколько автомобилей, из-за которых не могут проехать трамваи.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сломанный светофор спровоцировал массовое ДТП на Дмитрова. На кадрах видно, что в результате ДТП пострадали как минимум четыре автомобиля. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.