«Задержали зарплату»: автобус протаранил машину инкассаторов на Софийской

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и машины инкассаторов. Движение оказалось затруднено.

Авария случилась в среду, 17 марта, на пересечении улиц Белы Куна и Софийской. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что общественный транспорт протаранил машину инкассаторов. Транспортные средства не получили значительных повреждений, а вот проезд на участке оказался затруднен.

В комментариях пользователи пошутили, что «водителю автобуса задержали зарплату и он решил сам забрать свое».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек пострадал в жестком ДТП на Планерной улице.