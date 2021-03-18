Число случаев коронавируса в мире превысило 120,9 млн

За сутки в мире коронавирус был выявлен у более чем 576 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Так, по информации на четверг, 18 марта, в мире новый вирус подхватили уже 120 949 897 человек, 74 998 769 пациентов смогли побороть заболевание. Вирус унес жизни 2 676 908 пациентов.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США: 29 604 820 ковид-пациентов, скончались от последствий вируса 538 050 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Бразилия (11 693 838 инфицированных, 284 775 погибли), следом идет Индия (11 438 734 зараженных, скончались 159 044 человека).

Россия находится на четвертой строчке списка: за все время медики выявили 4 368 943 инфицированных, погибли от нового вируса 91 815 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России выявили 8 998 случаев заражения COVID-19, болезнь стала причиной 427 летальных исходов.