Домушник вынес из квартиры в Выборге военные медали и наградный кортик

В Петербурге разыскивают злоумышленника, вынесшего из квартиры военные медали, наградный кортик и технику. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 18 марта, в отдел полиции обратилась жительница Минска. Она рассказала, что в период с 16 октября 2020-го до 14 марта текущего неизвестный через окно проник в ее квартиру дома по улице Кривоносова в Выборге, расположенную на первом этаже.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница обнаружила пропажу наградного кортика с пояском золотистого цвета, медалей «ветеран вооруженных сил СССР», «генерал Армии Комаровский», «За победу над Германией и Великой Отечественной Войне: 1941-194 гг». Также пропали телевизор, кофемашина и фотоаппарат.

Сумму ущерба женщина оценила в 30 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец похитил телефон у спящей на скамейке девушки.