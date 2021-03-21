В Отрадном пенсионерка выпала с четвертого этажа

Женщина сейчас находится в больнице. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Женщина сейчас находится в больнице. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пожилую женщину госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

В Кировском районе сегодня, 21 марта, госпитализировали 88-летнюю пенсионерку после падения с большой высоты. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Отрадном на Заводской улице. Женщина, проживавшая на четвертом этаже, выпала с окна и оказалась на козырьке подъезда. Ей на помощь приехали медики, которые госпитализировали пострадавшую.

Непонятно, в каком состоянии находится пенсионерка. Сейчас она находится в Кировской районной больницей, за ее жизнь борются врачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что счет жутким трагедиям открыт: с потеплением в Петербурге из окон выпало трое детей.