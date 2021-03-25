Сейшельские острова открыли границы для российских туристов с 25 марта

Сейшельские острова открыли границы для российских туристов с 25 марта
Сейшельские острова открыли для туристов. Фото: unsplash

Власти Сейшельских Островов приняли решение открыть границу для иностранных туристов, в том числе из России.

В четверг, 25 марта, власти страны отменили обязательный карантин и требование о предъявлении вакцинных сертификатов.

Как сообщил оперативный штаб Москвы, теперь для путешествия на Сейшелы необходим только ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета. Его результаты должны быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Напоминаем, что на острова можно было летать с 14 января, но власти требовали сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса и отрицательный тест на инфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов.

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