Сейшельские острова открыли границы для российских туристов с 25 марта

Власти Сейшельских Островов приняли решение открыть границу для иностранных туристов, в том числе из России.

В четверг, 25 марта, власти страны отменили обязательный карантин и требование о предъявлении вакцинных сертификатов.

Как сообщил оперативный штаб Москвы, теперь для путешествия на Сейшелы необходим только ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета. Его результаты должны быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Напоминаем, что на острова можно было летать с 14 января, но власти требовали сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса и отрицательный тест на инфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов.